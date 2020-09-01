Закон о внесудебном банкротстве частных лиц в России вступил в силу

В России вступили в силу поправки в закон о банкротстве. Фото: Baltphoto

В России вступили в силу поправки в закон о банкротстве. Фото: Baltphoto

В России со вторника, 1 сентября, в силу вступает закон о внесудебном банкротстве частных лиц. Поправки в законодательство позволят освободиться от обязательств без суда.

Соответствующие поправки были внесены в закон «О банкротстве». Они позволяют физическим лицам и индивидуальным предпринимателям пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

Такую возможность они получат, если их обязательства не составляют меньше 50 тысяч рублей и не превышают полумиллиона. При этом в эту сумму не входят штрафы, пени и проценты по просроченным платежам. У должника также не должно быть имущества, которое можно взыскать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие еще изменения ждут россиян с 1 сентября. Среди прочего – дополнительные выплаты для классных руководителей в школах, бесплатное горячее питание в начальной школе, возможность возвращения части страховой премии при погашении кредита.