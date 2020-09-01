В Минобороны объяснили провел Су-27 над Балтийским морем

В Минобороны объяснили провел Су-27 над Балтийским морем
Су-27. Фото: Википедия

Российское министерство обороны отвергает заявление НАТО, в котором утверждается, что истребитель России нарушил границы Дании.

Ранее в НАТО заявили, что в конце августа этого года российский истребитель Су-27 нарушил государственные границы Дании. Отмечалось, что истребитель входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Как заметили в Минобороны, в воздух Су-27 поднимался для того, чтобы опознать объект и не допустить нарушения государственных границ России, передает РИА Новости. Сделать это мог бомбардировщик В-52Н ВВС США. Там добавили, что российский истребитель пролетел над нейтральными водами Балтийского моря. Полет осуществлялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Минобороны сообщили о гибели российского генерала в Сирии.

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