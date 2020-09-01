На коронавирус в Петербурге проверили почти 17 тысяч человек

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают обследовать местных жителей на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки тест на COVID-19 сдали еще 16953 человек.

Об этом утром во вторник, 1 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Кроме того, уточняется, что под медицинским наблюдением продолжают оставаться 659 человек. Большая часть из них контактировала с уже заболевшими, еще четверо находятся в обсерваторе.

Уточняется также, что за последние 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, прияла по номеру 122 235 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Всемирная организация здравоохранения поддержала открытие стран после карантина. При этом ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус отметил важность соблюдения мер предосторожности. Он также назвал четыре шага, которые должны предпринять страны для открытия границ.