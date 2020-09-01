Фанаты обвинили вокалистку Little Big в разводе Ильи Прусикина

Поклонники считают, что вокалистка группы из Петербурга Little Big Софья Таюрская могла стать причиной развода лидера коллектива. Свое мнение фанаты начали высказывать в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Илья Прусикин и его жена Ира Смелая объявили о предстоящем разводе. Они записали для поклонников целое обращение. Супруги признались, что их чувства уже угасли, но они никогда не перестанут быть семьей, поскольку воспитывают сына Добрыню.

Вопросы фанаты стали задавать самой Таюрской. Сама вокалистка на бесчисленные вопросы и обвинения ответила.

«Люди ведут себя, как животные! Я буду удалять все комментариями с оскорблениями как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка», — заявила она в ответ на замечание об удаленных комментариях.

Пара поженилась в 2016-м году. При этом фронтмена группы уже давно подозревают в связи с солисткой Софьей Таюрской. Подтверждения эти слухи пока не получили.