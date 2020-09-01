Дожди и прохлада: над Петербургом 1 сентября завис циклон

Дожди и прохлада: над Петербургом 1 сентября завис циклон
В Петербурге ждут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Первый день осени не побалует жителей Санкт-Петербурга теплой погодой. В Северной столице ждут небольшие дожди и прохладу.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать тыловая часть циклона. Его центр находится на Вяткой.

В результате в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди.

«Облака, дожди и ветры северных румбой будут ограничивать дневной прогрев», — заключил специалист.

Он также уточнил, что температура в Петербурге прогреется о +18 градусов, а в Ленинградской области – до +20.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что синоптики обещают теплую погоду в европейской части России в начале нового сезона. При этом избыточные осадки не прогнозируются.

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