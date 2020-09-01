Какие изменения ждут россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу ряд законов и поправок. Фото: pixabay

С 1 сентября в России вступают в силу ряд законов и поправок. Фото: pixabay

Вместе с началом осени в России вступают в силу несколько новых законов и правил , которые внесут изменения в привычную жизнь граждан.

Так, с 1 сентября при досрочном погашении кредита заемщик может вернуть часть уплаченной страховой премии за вычетом суммы, пропорциональной истекшему периоду страхования. Расторгнуть страховой договор с возвратом своих средств можно в течение 14 календарных дней со дня согласия на получение услуг страховщика.

С 1 сентября в стране начинает действовать закон о внесудебном порядке признания банкротами граждан, которые задолжали от 50 до 500 тыс. рублей. Заявление можно подать в ближайшем МФЦ.

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон «О государственной регистрации». Теперь регистрирующие органы могут в принудительном порядке исключать из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) недействующих ИП. Для признания предпринимателя прекратившим свою деятельность в течение последних 15 месяцев у него должен быть истекшим срок действия патента, в тот же срок не было отчетных документов, а ИП имеет недоимку или задолженность.

С 1 сентября электронный аукцион стал необязательным для ряда госзакупок, среди которых: задания и работы по возведения зданий, строительные работы в области гражданского строительства и другие.

С 1 сентября в России вводится Федеральный регистр граждан, имеющих право получать медикаменты, медицинские изделия и специализированные продукты. Все это гражданин смоежт получать за счет федерального и региональных бюджетов.

С 1 сентября в стране начинает действовать закон об усилении патриотического воспитания в российских учебных заведениях.

С 1 сентября россияне могут получить социальные сертификаты на бесплатное пользование социальными услугами. Это позволит гражданам самостоятельно выбирать исполнителя услуг в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости, физкультуры, спорта и туризма.

С 1 сентября учеников младших классов начнут бесплатно кормить горячим питанием. Реализация такой программы будет продолжаться до 1 сентября 2023 года. На реализацию процесса в этом году выделено 21 млрд рублей.

С 1 сентября абитуриенты вузов могут подать заявление и пройти тестирование на поступление онлайн.

С 1 сентября учителям, которые возьмут на себя классное руководство, будут доплачивать к заплате 5 тыс. рублей за счет бюджета государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закон о внесудебном банкротстве частных лиц в России вступил в силу.