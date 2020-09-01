Жителей Ленобласти предупреждают о шторме 1 сентября

Управление МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение на территории 47 региона во вторник, 1 сентября.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 6-11 метров в секунду. Днем будет до 13-18 градусов тепла за окном. Сообщается, что регион накроют сильные дожди и ливни, что повысит вероятность автомобильных аварий из-за мокрых дорог. Также из-за шторма могут произойти несчастные случаи на воде и повреждения ЛЭП.

Представители МЧС настоятельно рекомендуют проявлять особую внимательность во время ливня и воздержаться от каких-либо перемещений, пока на улице бушует непогода. Речь идет как о пешем ходе, так и о транспорте. Жителей Ленобласти просят по возможности переждать ливень.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над Петербургом 1 сентября завис циклон, который принесет в город дожди и прохладу.