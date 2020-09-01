Цискаридзе объяснил детям, почему у него нет жены

Цискаридзе объяснил детям, почему у него нет жены
Николай Цискаридзе преподает в балетной школе. Фото: @tsiskaridze/ Instagram

Российский артист балета и педагог, премьер балета Большого театра в 1992-2013 годах Николай Цискаридзе стал гостем возобновившейся передачи «101 вопрос взрослому».

Ток-шоу «101 вопрос взрослому» выходило на экраны телевизоров россиян в период с 2006 по 2013 год. Обновленную версию передачи запускает Первый канал 5 сентября.

Телешоу примечательно тем, что в нем дети в возрасте от 9 до 17 лет задают вопросы взрослому герою. Общение модерирует ведущий, чей голос звучит за кадром.

Как сообщает NationNews, на съемках программы Цискаридзе ответил на откровенные вопросы маленьких интервьюеров. Зрители узнают, почему артист балета так и обзавелся семьей к своим 46 годам, а также раскрыл свой серьезный недостаток.

В первых выпусках возобновленной передачи примут участие Николай Цискаридзе, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, певицы Диана Арбенина и Полина Гагарина, худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, рэпер Feduk и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Диденко может выйти замуж спустя пять месяцев после гибели мужа.

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Цискаридзе объяснил детям, почему у него нет жены