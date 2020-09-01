Беглов и Дрозденко сидели без масок на открытом уроке в новой школе в Мурино

Беглов и Дрозденко на открытом уроке в новой школе в Мурино. Фото: администрация Ленобласти

Беглов и Дрозденко на открытом уроке в новой школе в Мурино. Фото: администрация Ленобласти

Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко провели открытый урок для десятиклассников-кадетов в школе «Муринский центр образования №4».

Главы Петербурга и Ленобласти побывали на торжественной линейке, посвященной официальному открытию новой школы в Мурино. Об этом стало известно во вторник, 1 сентября.

Беглов и Дрозденко провели открытый урок «Урок Победы» для профильного кадетского класса Следственного комитета 10 «Б».

Примечательно, что все школьники и сами губернаторы сидели в классе без защитных масок, но Беглов все же надел перчатки. При этом стоит отметить в регионе продолжает действовать масочные режим в общественных местах.

На открытом уроке губернатор 47 региона рассказал десятиклассникам об одном из важнейших событий Великой Отечественной войны — Ленинградской битве, а также о Свирско-Петрозаводской операции.

Дрозденко напомнил ребятам, что они живут на героической земле, где в военные годы шли непрерывные бои. На Ленинградской земле шла война в период с 10 июля по 9 августа 1944 года.

Он также отметил, что поиски солдат, пропавших на войне, ведутся на территории Ленобласти и по сей день.

В свою очередь, Александр Беглов рассказал, что в годы войны в Мурино располагался госпиталь для военных солдат.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как проходят линейки в школах Петербурга 1 сентября.