В масках и не для всех: как проходят линейки в школах Петербурга 1 сентября

В Петербурге 1 сентября традиционно отмечают День зданий. В этом году, впрочем, в празднование этого дня свои коррективы внес коронавирус. Все школы продезинфицированы, а школьники кроме цветов несут на торжественные линейки еще и в масках.

В этом году за парты в школах Петербурга сядут более 500 тысяч детей. Впервые школьный звонок прозвенит для 60 тысяч ребят, которые идут в первый класс.

Линейки 1 сентября пройдут во всех школах, но для учеников только 1 и 11 классов. Всех их просят приводить с собой не более одного человека. Кроме того, вместе с цветами ученики несут и маски.

Соответствующие изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор Александр Беглов. Он же в своем поздравлении школьников с 1 сентября, отметил, что в течение лета к новому учебному году готовили 687 школ. Все они были продезинфицированы.

Как уже писала gazeta.spb.ru, в этом учебном году школьные занятия будут проходить в традиционном формате. Впрочем, как именно будет организован учебный процесс, не понимают до конца, похоже, ни родители, ни учителя.