Лавров дал комментарий о ходе расследования госпитализации Навального

Лавров дал комментарий о ходе расследования госпитализации Навального
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на заявления о том, что Россия не расследует дело оппозиционера Алексея Навального. Министр иностранных дел назвал подобные обвинения неправдивыми.

Выступая в МГИМО Лавров заявил, что сейчас российским властям выдвигают требования, чтобы больница в Омске немедленно предоставила медицинские заключения, а также чтобы началось расследование по поводу госпитализации Навального.

«Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации?», — сказал министр.

Он отметил, что Германия, где сейчас лечится оппозиционер, также не предоставляет какой-либо информации, поскольку врачам требуется дополнительное время, однако «к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает за то, что они пытаются скрыть истину».

Дипломат подчеркнул, что МИД запустило доследственную проверку с первого же дня, когда все произошло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкий фонд обнародовал новые подробности транспортировки Навального.

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