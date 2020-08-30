Немецкий фонд обнародовал новые подробности транспортировки Навального

Немецкий фонд обнародовал новые подробности транспортировки Навального
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

При госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске температура его тела составляла 34,2 градуса. Об этом рассказали в фонде Cinema for Peace, организовавшем транспортировку блогера в Германию.

Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке оппозиционера. Отмечается, что разрешение на перевозку Навального было получено в 22:00 21 августа.

Напомним, оппозиционер почувствовал себя плохо 20 августа во время вылета из Томска в Москву. Сейчас он находится на лечении в Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров захотел перечислить деньги в ФБК после отравления Навального.

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