Немецкий фонд обнародовал новые подробности транспортировки Навального

При госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске температура его тела составляла 34,2 градуса. Об этом рассказали в фонде Cinema for Peace, организовавшем транспортировку блогера в Германию.

Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке оппозиционера. Отмечается, что разрешение на перевозку Навального было получено в 22:00 21 августа.

Напомним, оппозиционер почувствовал себя плохо 20 августа во время вылета из Томска в Москву. Сейчас он находится на лечении в Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров захотел перечислить деньги в ФБК после отравления Навального.