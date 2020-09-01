Японский летающий автомобиль впервые поднялся в воздух вместе с человеком

Японский летающий автомобиль впервые поднялся в воздух вместе с человеком
В воздухе аппарат пробыл 4 минуты. Фото: Youtube

Японская компания SkyDrive в конце лета провела испытания пилотируемого летательного аппарата SD-03.

Эксперимент с полетом летательного средства вместе с человеком провели на полигоне Toyota. Он оказался успешным. Участник полета смог пробыть в воздухе 4 минуты. Инженеры компании, наблюдающие за историческим событием, не смогли скрыть радости и зааплодировали. Видео с полетом было опубликовано на видеохостинге Youtube.

В Sky Drive рассказали, что аппарату для стоянки потребуется два парковочных места — он имеет два метра в высоту, а также по 4 метра в длину и ширину. Внутри автомобиля восемь электромоторов, которые позволят совершить безопасную экстренную посадку даже, если откажет один из двигателей.

В ближайшее время в компании намерены получить разрешение на испытания в открытой местности, а не на полигоне. Поработают и над скоростью аппарата и его работоспособностью. Вполне вероятно, что в будущем такой транспорт будет весьма востребован и позволит избегать пробок на дорогах.

Глава компании Тохомиро Фукудзава также отметил, что в мире существует масса разработок летающих автомобилей, но только единицы смогли подняться в воздух вместе с человеком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России работают над летающим автомобилем.

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