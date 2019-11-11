В России работают над летающим автомобилем

В России работают над летающим автомобилем
Фото: https://pixabay.com/

Его разрабатывают в Новосибирске.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Фонда перспективных исследований. В Новосибирске собираются разрабатывать летающий автомобиль – над проектом трудятся инженеры лаборатории Сибирского научно-исследовательского института. Машина, считают эксперты, сможет преодолевать расстояния длиной 1000 километров, а также разгоняться до 300 километров в час. Отмечается, что автомобиль сможет поднимать до 500 килограммов.

По предварительным данным, рабочий экземпляр, готовый к испытаниям, подготовят к 2023 году. Пока непонятно, будет ли летающий автомобиль беспилотным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России снова начнут продавать автомобили Opel. Компания уже сертифицировала фургон и микроавтобус. Старт продаж состоится в ноябре.

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В России работают над летающим автомобилем