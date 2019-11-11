В России снова начнут продавать автомобили Opel

В России снова начнут продавать автомобили Opel
Сайт пока что не работает полноценно. Фото: https://www.opel.ru/

Компания уже сертифицировала фургон и микроавтобус. Старт продаж состоится в ноябре.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. О возвращении Opel на российский рынок свидетельствует сертификат, выданный на две модели еще восьмого числа. Совсем скоро автолюбители смогут приобрести фургон Vivaro и его пассажирскую версию — микроавтобуса Zafira Life. Пока непонятно, сколько они будут стоить – цены озвучат чуть позже.

Напоминаем, что компании пришлось покинуть Россию в 2015 году из-за курса рубля. За эти несколько лет у компании сменился владелец, так что Opel претерпевает глобальную перестройку бизнеса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что General Motors ушел с российского рынка. В связи с этой новостью сотрудники GM требовали увеличить компенсации, положенные при увольнении. Пренев пояснил, что работники настаивают на выплате до 18 окладов, однако руководство завода в Петербурге предлагает им по 7 окладов.

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