Пресненский суд завершил исследования доказательств по уголовному делу Ефремова

Во вторник, 1 сентября, московский Пресненский суд завершил изучение доказательств и назначил прения сторон.

В четверг, 3 сентября, в 10:00, состоится очередной этап судебного разбирательства — прение сторон. Сторона обвинения в устной форме озвучит свою позицию, основанную на проведенном следствии. Таким же образом выскажется и сторона защиты. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на судью Елену Абрамову, назначившую прения.

Напомним, авария с участием актера Михаила Ефремова произошла в центре Москвы, 8 июня. Внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественным фургоном, в котором находился за рулем 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице. Освидетельствование показало, что в крови Ефремова на момент аварии имелось большое количество алкоголя и следы запрещенных веществ. Отметим, что актер свою вину не признает и считает, что не был за рулем в момент трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свидетель подтвердил, что лично вывел Ефремова с места водителя после ДТП.