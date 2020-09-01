Белоруссия и Россия обсудили возобновление транспортного сообщения

Россия и Белоруссия приняли решение о восстановлении транспортного сообщения между странами, которое ранее было ограничено из-за коронавирусных ограничений.

Государства достигли договоренности в ходе переговоров эпидемиологических служб, которые прошли в Москве, сообщает РБК. Представители России и Белоруссии подписали протокол, согласно которому обе стороны должны совместно разработать план действий для поэтапного возобновления транспортных перевозок между государствами.

В российском Минтрансе также отметили, что государства подняли на переговорах вопрос о дальнейших возможных шагах для возобновления авиасообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Польша готова возобновить авиасообщение с Россией. В список стран, с которыми Польша не готова открыть границы, вошли 46 государств. Россия в этот список не попала.