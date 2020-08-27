Польша готова возобновить авиасообщение с Россией

В список стран, с которыми Польша не готова открыть границы, вошли 46 государств.

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, с которыми не готова открыть авиасообщение из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. России в этом перечне не оказалось, поэтому теперь власти ожидают решения Москвы.

В Польском агентстве печати отметили, что Польша пока не готова принимать самолеты из Испании, Казахстана, Румынии, США и других государств. Ожидается, что авиасообщение с другими странами возобновят 2 сентября 2020 года.

Пока что российские власти никак не комментировали решение Польши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кипр с 28 августа откроет границу для некоторых категорий россиян. Все въехавшие на Кипр после карантина обязаны пройти тест на выявление инфекции.