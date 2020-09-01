Путин против перехода на дистанционное образование в России

Он убежден, что подобное решение нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность перехода на дистанционное образование. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения. Политик убежден, что это нецелесообразно, так как нельзя «удалёнкой» заменит реальный, традиционный способ получения знания. Они могут лишь дополнять друг друга.

Напоминаем, что 1 сентября начался очередной учебный год. Пока что все учреждения работают в штатном режиме, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британским школьникам из-за пандемии запретили кашлять и шутить. В Великобритании составили правила для учащихся образовательных учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции.