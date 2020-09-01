В России разработали приложение для электронного паспорта

Сейчас оно проходит сертификацию. Как много времени на это нужно – непонятно.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в России создали приложение для электронного паспорта. Оно сейчас проходит сертификацию, об этом пишет ТАСС. «Мобильному идентификатору» также необходима криптозащита ключей электронных квалифицированных подписей. Чернышенко добавил, что у ведомства нет невыполненных поручений.

По предварительным данным, приложением можно будет пользоваться с 1 декабря 2020 года. Первыми электронные паспорта получат москвичи старше 18 лет – им нужно завести учетную запись на портале госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что визовый центр начнет выдавать паспорта с 3 августа. Желающие получить документы смогут обратиться в центр с понедельника по среду. Услуга предоставляется по записи с 10 до 14 часов.