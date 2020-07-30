Визовый центр начнет выдавать паспорта с 3 августа

Визовый центр Финляндии в Петербурге возобновляет выдачу паспортов с 3 августа. Услуга была временно недоступно из-за пандемии коронавируса.

Для получения паспорта необходимо предварительно записаться, уточняется на сайте визового центра.

Желающие получить документы смогут обратиться в центр с понедельника по среду. Услуга предоставляется по записи с 10 до 14 часов.

Подача заявлений на визу пока не возобновлена.

Визовый центр прекратил прием документов на визы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Границы между Россией и Финляндией для туристов откроют не раньше 25 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финское правительство продлило запрет на въезд в страну до конца августа. Исключением стали несколько стран, не входящие в Шенгенскую зону, а также ряд неевропейских стран.