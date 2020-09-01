Актриса Печерникова скончалась в возрасте 74 лет

Актриса Печерникова скончалась в возрасте 74 лет
Актрисе было 74 года. Фото: kino-teatr.ru

Пока что непонятно, что стало причиной смерти.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла вечером 1 сентября. Об этом пишет ТАСС. Печальной новостью поделилась подруга актрисы Нина Давыдова. Она объяснила, что причины смерти не установлены и что в момент разговора с журналистами еще не приехали сотрудники правоохранительных органов. Пока что прочие подробности не разглашаются.

Напоминаем, что Печерникова трудился в «Ленкоме», Театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом. Также она снималась в фильмах, одной из самых известных ролей стала работа в «Доживем до понедельника».

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