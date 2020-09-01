Умер актер Борис Клюев: какими ролями он запомнился зрителю

Клюев боролся с раком несколько лет. Фото: Wikipedia.org

Клюев боролся с раком несколько лет. Фото: Wikipedia.org

Народный артист России скончался в возрасте 76 лет. По предварительным данным, причиной стал рак.

Народный артист России Борис Клюев скончался, о чем рассказали в Малом театре. Более никаких подробностей не разглашается, но известно, что знаменитость несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Клюев запомнился россиян как театральный актер, который за свою карьеру успел принять участие в более чем 70 постановках. Также он снимался в сериалах и кино, среди которых наиболее популярные это фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» и сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Широкую известность Клюев получил благодаря съемках в сериалах «Воронины», «Физрук» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных». Из-за теплового удара ее начало сильно тошнить, пришлось даже взывать бригаду скорой помощи прямо на съемочную площадку.