Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных»

Екатерине Волковой стало плохо на съемках &#171;Ворониных&#187;
Актрисе Екатерине Волковой вызвали скорую прямо на съемочную площадку. Фото: @volkovihome/ Instagram

Актрисе Екатерине Волковой, исполняющей роль Веры в сериале «Воронины», вызвали скорую прямо на съемочную площадку.

Съемки сериала «Воронины» в Сочи дались непросто. Когда съемочная команда должна была снимать сцены на берегу моря, начался сильный дождь и сценаристам пришлось на месте переписывать сценарий. А на следующий день съемок стало плохо актрисе Екатерине Волковой. Из-за теплового удара ее начало сильно тошнить, пришлось даже взывать бригаду скорой помощи прямо на съемочную площадку.

Звезда считает, что все началось с жары в гримвагене. «Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная..», — пишет она в своем Instagram-аккаунте.

После чего ее сильно укачало, а потом стало еще хуже и без помощи медиков было уже не справиться.

«Дальше 2 часа на солнце, съемка и переезд. На переезде сильно укачало сильно. И тут мне стало не хорошо совсем — рвота, кое-что ещё.Уколы, куча лекарств. В это время съемка не прекращалась. Ребята-сценаристы быстро переписали одну сценку с моим участием, а администрация возилась со мной. Слава богу, удалось выкарабкаться», — рассказывает Волкова.

Ранее GazetaSPb сообщала, что актрису Инну Чурикову выписали из больницы после падения со сцены.

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Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных»
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