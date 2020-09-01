СКА подписал контракт с новым нападающим

Хоккеист может заработать около 80 млн рублей за два сезона. Фото: СКА

Хоккеист может заработать около 80 млн рублей за два сезона. Фото: СКА

Каменев будет выступать за клуб ближайшие два года.

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Владиславом Каменевым, о чем стало известно 1 сентября. Обо этом сообщается на сайте «армейцев».

Договор рассчитан на два года. «Спорт-Экспресс» пишет, что спортсмен заработает за это время 80 миллионов рублей. Информацию пока что не подтверждали и не опровергали.

Напоминаем, что Каменев успел поиграть за такие клубы как «Стальные Лисы» и «Металлург». До недавнего времени он выступал за «Нэшвилл» в НХЛ, а также за «Колорадо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ушел из жизни бывший тренер хоккейного СКА Милош Ржига.