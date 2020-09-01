Ушел из жизни бывший тренер хоккейного СКА Милош Ржига

Спортивный хоккейный специалист Милош Ржига скончался в Чехии на 62-м году жизни.

Известно, что еще 18 августа Ржига оказался госпитализирован в одну из больниц Праги. Точный диагноз чешского тренера раскрывать не стали. Причиной отправления на лечение в стационар тогда стало резкое ухудшения самочувствия.

Прокомментировал трагическое событие сын Ржиги. Он рассказал, что последний месяц был очень сложным для их семьи. Мужчина поблагодарил за помощь родных и близких, а также своего отца, который успел сделать так много хорошего для других людей. Об этом сообщает портал Isport.

Отметим, что Ржига являлся главным тренером петербургской хоккейной команды СКА. Помимо этого он работал с «Химиком», «Спартаком» и другими российскими клубами. Одно время специалист возглавлял сборную Чехии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что писатель Владислав Крапивин умер после двух госпитализаций за месяц.