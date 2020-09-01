Врачи нашли способ предотвратить развитие диабета

Чтобы выяснить все, им понадобилось провести эксперимент на мышах.

Американские ученые рассказали, что есть способ предотвратить развитие диабета. Об этом пишет «ToDay News Ufa». Для того, чтобы его найти, был проведен эксперимент на мышах. Оказалось, что вегетативная нервная система отвечает за отмирание клеток при диабете 1 типа. Все, что нужно, это заблокировать сигналы от симатического нерва к поджелудочной железе.

Напоминаем, что диабет – это общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников перечислил опасные мифы о сахарном диабете. Врач заверил, что россияне мало знают о заболевании и верят недостоверной информации.