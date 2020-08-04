Мясников перечислил опасные мифы о сахарном диабете

Врач заверил, что россияне мало знают о заболевании и верят недостоверной информации.

Врачи и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярных среди россиян мифов о сахарном диабете. Своими наблюдениями он поделился в эфире телеканала «Россия 1». Эксперт рассказал, что диабетом страдают не только те, кто много едят сахара. Своим здоровьем рискуют и те, кто употребляет слишком много быстрых углеводов. Также он заявил, что черный и белый хлеб одинаково не полезны при сахарном диабете. Покупать при таком диагнозе можно только ржаной хлеб из цельных зерен с семечками.

Также Мясников не считает, что человек с диабетом обязан всю жизнь соблюдать строгую диету. Ему лишь нужно ограничить количество потребляемых калорий. Врач добавил, что есть миф, согласно которому диабетом страдают только полные люди, а также что медики «подсаживают» пациентов на инсулин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики перечислили основные признаки диабета.