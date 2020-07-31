Медики перечислили основные признаки диабета

Сразу три «ночных» признака указывают на болезнь.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет Express Health. Эксперты отмечают, что не все люди знают о своем диагнозе, так как болезнь протекает скрыто. Диагностировать диабет может специалист, опираясь на жалобы пациента. Отмечается, что людям стоит внимательнее следить за своим состоянием в том числе по ночам. Высокий уровень глюкозы, например, становится причиной повышения температуры тела и раздражительности.

Также о диабете может сигнализировать частые позывы к мочеиспусканию. Если человек просыпается несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет, это повод переживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказала о риске роста числа диабетиков после пандемии. По словам эксперта, трети зараженных коронавирусом наблюдается повышение глюкозы и уровня ферментов в крови.