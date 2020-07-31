Медики перечислили основные признаки диабета

Медики перечислили основные признаки диабета
Несколько признаков указывают на диабет. Фото: Pixabay

Сразу три «ночных» признака указывают на болезнь.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет Express Health. Эксперты отмечают, что не все люди знают о своем диагнозе, так как болезнь протекает скрыто. Диагностировать диабет может специалист, опираясь на жалобы пациента. Отмечается, что людям стоит внимательнее следить за своим состоянием в том числе по ночам. Высокий уровень глюкозы, например, становится причиной повышения температуры тела и раздражительности.

Также о диабете может сигнализировать частые позывы к мочеиспусканию. Если человек просыпается несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет, это повод переживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказала о риске роста числа диабетиков после пандемии. По словам эксперта, трети зараженных коронавирусом наблюдается повышение глюкозы и уровня ферментов в крови.

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