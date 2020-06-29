Эксперт рассказала о риске роста числа диабетиков после пандемии

Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяна Демидова предупредил о риске роста числа пациентов с диабетом после пандемии коронавируса.
По ее словам, сейчас в России в статусе преддиабетиков находятся около 20 процентов человек, сообщают «Известия». Она пояснила, что коронавирусная инфекция, которая влияет на работу печени и поджелудочной железы, может привести к большому приросту числа диабетиков. По словам эксперта, трети зараженных коронавирусом наблюдается повышение глюкозы и уровня ферментов в крови.
По последним данным, в России число зараженных выросло до 634 437, вылечились 399 087 пациентов, умерли 9 073 человека.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что наличие диабета, согласно выводам ученых, является усугубляющим обстоятельством при заражении COVID-19. При этом даже здоровые люди, болеющие коронавирусом, подвергаются воздействию протеина АСЕ-2, который помогает клеткам инфекции проникнуть в организм человека.