Эксперт рассказала о риске роста числа диабетиков после пандемии

На сегодняшний день сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев. Фото:Pixabay

На сегодняшний день сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев. Фото:Pixabay

Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяна Демидова предупредил о риске роста числа пациентов с диабетом после пандемии коронавируса.

По ее словам, сейчас в России в статусе преддиабетиков находятся около 20 процентов человек, сообщают «Известия». Она пояснила, что коронавирусная инфекция, которая влияет на работу печени и поджелудочной железы, может привести к большому приросту числа диабетиков. По словам эксперта, трети зараженных коронавирусом наблюдается повышение глюкозы и уровня ферментов в крови.

По последним данным, в России число зараженных выросло до 634 437, вылечились 399 087 пациентов, умерли 9 073 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что наличие диабета, согласно выводам ученых, является усугубляющим обстоятельством при заражении COVID-19. При этом даже здоровые люди, болеющие коронавирусом, подвергаются воздействию протеина АСЕ-2, который помогает клеткам инфекции проникнуть в организм человека.