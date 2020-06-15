Ученые выяснили, что коронавирус может вызвать сахарный диабет

Ученые выяснили, что коронавирус может вызвать сахарный диабет
Опасность в этом случае представляет протеин АСЕ-2, негативно влияющий на органы, которые отвечают за переработку глюкозы. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых пришла к выводу, что коронавирусная инфекция значительно повышает риск развития диабета у здоровых людей и осложнения заболевания у тех, кто им страдает.

Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном издании New England Journal of Medicine. Наличие диабета, согласно выводам ученых, является усугубляющим обстоятельством при заражении COVID-19. При этом даже здоровые люди, болеющие коронавирусом, подвергаются воздействию протеина АСЕ-2, который помогает клеткам инфекции проникнуть в организм человека. Этот протеин, в том числе, негативно воздействует на органы, отвечающие за переработку глюкозы.

Неизвестно, восстанавливается ли функция органов после выздоровления пациента. Также ученым предстоит разобраться, является ли диабет, вызванный коронавирусом, новым типом или принадлежит к уже известным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цвет волос влияет на продолжительность жизни.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье коронавирус осложнения сахарный диабет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Петербурга магнитом выловил гранату времен ВОВ из пруда в Пулковском парке
Стали известны сроки проведения «Евровидения» в 2021 году
В офис на Кронштадтскую улицу за долгом пришел кредитор с ружьем
В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet
Анонимы «вышли из изоляции»: в Петербурге снова эвакуируют суды
Ученые выяснили, что коронавирус может вызвать сахарный диабет
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба: ранены двое полицейских
На Аничковом мосту вандалы повредили одного из коней Клодта