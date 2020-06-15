Ученые выяснили, что коронавирус может вызвать сахарный диабет

Опасность в этом случае представляет протеин АСЕ-2, негативно влияющий на органы, которые отвечают за переработку глюкозы. Фото: pixabay.com

Опасность в этом случае представляет протеин АСЕ-2, негативно влияющий на органы, которые отвечают за переработку глюкозы. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых пришла к выводу, что коронавирусная инфекция значительно повышает риск развития диабета у здоровых людей и осложнения заболевания у тех, кто им страдает.

Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном издании New England Journal of Medicine. Наличие диабета, согласно выводам ученых, является усугубляющим обстоятельством при заражении COVID-19. При этом даже здоровые люди, болеющие коронавирусом, подвергаются воздействию протеина АСЕ-2, который помогает клеткам инфекции проникнуть в организм человека. Этот протеин, в том числе, негативно воздействует на органы, отвечающие за переработку глюкозы.

Неизвестно, восстанавливается ли функция органов после выздоровления пациента. Также ученым предстоит разобраться, является ли диабет, вызванный коронавирусом, новым типом или принадлежит к уже известным.

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