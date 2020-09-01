Онколог перечислил возможные симптомы рака

Онколог перечислил возможные симптомы рака
Важно следить за своим самочувствием. Фото: Pixabay

Стоит обращать внимание на сигналы, которые подает организм.

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета Сергей Осминин рассказал о возможных симптомах рака. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В первую очередь об онкологическом заболевании может говорить изжога. Нужно сразу обращаться к врачу и при необходимости делать гастроскопию. Второй симптом – это ком в горле и нарушение прохождения пищи. В таком случае важно сделать рентген с контрастом. Третий признак – охриплость голоса и кашель, которые возникают по непонятной причине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог раскрыл причину 95% случаев рака. По его словам, если у человека есть хроническое воспаление, то в этом месте клетки наслаиваются друг на друга, а после возникает клеточный сбой и образовывается опухоль.

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