Пугачева расплакалась, отводя детей в первый глаз

Галкин и Пугачева отвели детей в первый класс. Фото: instagram.com

Галкин и Пугачева отвели детей в первый класс. Фото: instagram.com

Лиза и Гарри пошли в первый класс. Их поддерживали мама и папа.

Юморист Максим Галкин рассказал, что вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, отвел в первый класс Лизу и Гарри. Он также поделился фотографией, на которой обнимает артистку, в своем Instagram-аккаунте. Судя по всему, Примадонна не смогла сдержать слез.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья»,

— написал юморист.

Пользователи поздравили родителей с таким днем и отметили, что совсем не заметили, как подросли дети. Они выразили надежду, что Лиза и Гарри будут радовать Галкина и Пугачеву хорошими оценками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Разин рассказал, сколько Галкин тратит на Пугачеву в месяц. Юмористу приходится содержать любимую супругу и ни в чем ей не отказывать.