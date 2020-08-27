Разин рассказал, сколько Галкин тратит на Пугачеву в месяц

Разин рассказал, сколько Галкин тратит на Пугачеву в месяц
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: maxgalkinru/ instagram

Юмористу приходится содержать любимую супругу и ни в чем ей не отказывать.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, сколько, по его мнению, юморист Максим Галкин тратит на супругу Аллу Пугачеву. В месяц жизнь в замке в поселке Грязь обходится примерно в 10 миллионов рублей, считает он. Разин добавил, что если Галкин и Пугачева расстанутся, то артистка быстро найдет нового мужчину – многие мечтают быть рядом с ней. Сам продюсер был бы не против занять место юмориста.

«Да я бы и сам принял Примадонну к себе!»

— заявил он в интервью Sobesednik.ru.

Разин также считает, что скоро у Галкина кончатся все деньги. Ему, чтобы заработать, приходится участвовать в рекламной кампании AliExpress, негодует продюсер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров защитил Пугачеву, которую обвиняли в крахе карьеры Легкоступовой.

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