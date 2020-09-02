Актриса Яковлева пожаловалась на тяжелый период в жизни

Актриса Яковлева пожаловалась на тяжелый период в жизни
Яковлева рассказала, как переживает из-за коронавируса. Фото: Instagram

Она отметила, что привыкла к быстрому ритму жизни, а пандемия разрушила все планы.

Актриса Елена Яковлева рассказала, что ей в последнее время непросто. Все началось с введения режима самоизоляции, когда все рабочие планы были разрушены и пришлось остановиться. Своими мыслями она поделилась в программе «Кино в деталях». Яковлева призналась, что раньше думала, что живет неправильно, так как постоянно уставала и изматывала себя съемками. Сейчас она осознает, как сильно ошибается.

«Это действительно была беготня как белка в колесе. А сейчас колесо остановилось… И я понимаю, как была не права. И как я люблю эмоции. Люблю работать, ехать в театр, на площадку»,

— объяснила Яковлева.

Актрисе тяжело без работы, она не привыкла к такой размеренной жизни. Яковлева каждый день задается одним вопросом: что делать дальше?

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации от коронавируса.

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