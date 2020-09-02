Сергей Лазарев похудел на 12 кг и показал идеальный пресс

Сергей Лазарев похудел на 12 кг и показал идеальный пресс
Лазарев показал свой пресс. Фото: instagram.com

Поклонницы не могут удержаться, чтобы не сделать комплимент. Есть и те, кто назвал певца болезненно худым.

Певец Сергей Лазарев рассказал, что смог похудеть на 12 килограммов за четыре месяца. Он доказал это не словом, а фотографией, которую выложил в Instagram-аккаунте. Артист на снимке позирует перед зеркалом с голым торсом, демонстрируя идеальный пресс.

Лазарев написал, что теперь чувствует себя на 18 лет. Он отметил, что ушел весь «жирок вокруг живота». Теперь артисту предстоит возвращать мышцы, поэтому он снова ходит в зал.

«Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18»,

— поделился позитивом музыкант.

В комментариях нашлись те, кто остался недоволен переменами. Они не понимают, зачем певец довел себя до «истощения».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца.

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