Кинологи назвали смертельно опасные для собак растения

Кинологи назвали смертельно опасные для собак растения
В случае отравления эксперт советует провести собаке промывание желудка или попробовать вызвать рвоту. Фото: pixabay

Цветы и домашние растения могут представлять большую опасность для собак. Такое заявление сделал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, некоторые домашние растения и цветы могут серьезно навредить питомцу, даже отравить его смертельно. Специалист отметил, что хозяевам своих питомцев стоит с особым вниманием отнестись к выбору цветов и растений в доме.

Как сообщает IReactor, кинолог подчеркнукл, что резанные пионы, ирисы, лилии, подснежники, гипсофилы, каллы, гортензию являются очень опасными растениями для питомцев.

К отравлению может привести даже вода, случайно выпитая псом из вазы, где стояли цветы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему собаки лают по ночам. По словам кинолога, это происходит из-за того, что её оставили одну, и она испытывает стресс, либо реагирует на то, что происходит дома.

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питомцы растения


 

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