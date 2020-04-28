Кинолог рассказал, почему собаки лают по ночам

Кинолог считает, что нельзя штрафовать хозяина за каждое "собачье слово". Фото: Pixabay

Кинолог считает, что нельзя штрафовать хозяина за каждое "собачье слово". Фото: Pixabay

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки лаем могут выражать реакцию на внешнюю ситуацию, или таким образом они просят о помощи из-за страха, одиночества, стресса.

«Обычно собака лает ночью из-за того, что её оставили одну, и она испытывает стресс, либо реагирует на то, что происходит дома. Подобную ситуацию может предотвратить только обучение спокойному ожиданию, такие занятия проводят с кинологами», — рассказал он, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, о своей болезни собака может также сообщить хозяину только лаем.

Кинолог считает, что нельзя штрафовать хозяина за каждое «собачье слово».

Напомним, в Минюсте сообщили о новых изменениях в проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предлагается ввести по итогам общественного обсуждения. Статья об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00 будет дополнена положением о бездействии и наказании тех граждан, которые не предпринимают каких-либо мер для обеспечения тишины. В частности, накажут тех, кто оставил на длительный срок в квартире собаку, которая громким лаем беспокоит соседей, или не отключил неисправную сигнализацию автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве юстиций РФ предложили включить в новый КоАП РФ штрафы за ночной шум, который мешает добросовестным гражданам. К источникам шума отнесли лай собак и автомобильную сигнализацию. В Совете Федерации открыты к обсуждению данных предложений, хотя ранее планировалось инициативы не рассматривать.