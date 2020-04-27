Минюст пояснил возможное введение штрафов за лай собак

Лай собак по ночам может обернуться для их хозяев штрафом. Фото: Pixabay

Лай собак по ночам может обернуться для их хозяев штрафом. Фото: Pixabay

Ответственность граждане могут понести не за то, что их питомец лает, а за то, что они ничего с этим не делают, принося дискомфорт окружающим.

Напомним, в Министерстве юстиций РФ предложили включить в новый КоАП РФ штрафы за ночной шум, который мешает добросовестным гражданам. К источникам шума отнесли лай собак и автомобильную сигнализацию. Об этом сообщают РИА-новости.

В Совете Федерации открыты к обсуждению данных предложений, хотя ранее планировалось инициативы не рассматривать. Свою роль сыграли дополнения Минюста, которые объяснили, что административную ответственность на нарушителей спокойствия будут накладываться не из-за факта шума, а за бездействие в его отношении.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что обсуждение сторон будет конструктивным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хозяев собак могут начать штрафовать за их лай по ночам.