В мире зарегистрировано более 25,6 млн случаев Covid-19

Число случаев заболевания коронавирусом нового типа во всем мире превысило 25,6 млн.

Об этом стало известно в среду, 2 сентября. Согласно данным университета Джона Хопкинса, общее число инфицированных составило 25 млн 662 тыс. 349. Число летальных исходов пациентов, похвативших Covid-19, в мире достигло 855 тыс. 578.

Наибольшее число случаев заболевания новым вирусом зарегистрировали в США — 6 млн 73 тыс. 806 случаев. В Бразилии зафиксировали 3 млн 950 тыс. 931 случай заражения, в Индии — 3 млн 691 тыс. 166 случаев.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин выделил еще 22 млрд на выплаты медикам и соцработникам.