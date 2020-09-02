В Петербург возвращается «блудное солнце»: на погоду 2 сентября повлияет антициклон

В Петербург возвращается «блудное солнце»: на погоду 2 сентября повлияет антициклон
В Петербург возвращается тепло. Фото: Pixabay

В среду, 2 сентября, Петербург начнут прогревать солнечные лучи. Погоду в Северной столице определит антициклон.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Погоде в Петербурге он дал характеристику – «возвращение блудного солнца».

Как пояснил специалист, влияние на погоду в Северной столице начинает оказывать антициклон.

В городе ожидается переменная облачность, но без дождей.

«Солнечные лучи вернут показания термометров в рамки климатической нормы», — пояснил он.

Уточняется, что в городе воздух прогреется до +20 градусов. В Ленинградской области будет чуть теплее – до +21. При этом ветер может дуть со скоростью до 9 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в начале осени в европейской части России должна установиться теплая погода. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.

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