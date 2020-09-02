На Загребском бульваре после скандала в квартире задержали мужчину с патронами

Во Фрунзенского района Петербурга местные жители устроили скандал в квартире. Правоохранители прибыли разбираться в происходящем, но нашли патроны.

Инцидент произошел во вторник, 1 сентября, в доме 31/5 на Загребском бульваре. Прибывшие полицейские задержали на месте мужчину, у которого нашли и изъяли три магазина и 40 патронов калибра 9 на 18 мм, предположительно, к пистолету Макарова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, задержанный рассказал, что приобрел боеприпасы почти два года назад, адрес не помнит.

Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. В отношении мужчины составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неплательщик алиментов сообщил о теракте в школе 1 сентября.