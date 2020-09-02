Евросоюз принял решение оставить границы с Россией закрытыми

Россия не попала в перечень государств, с которыми страны Евросоюза могут открыть свои внешние границы.

В Брюсселе прошло заседание послов стран ЕС. На нем обсуждалось возможное дополнение списка стран, с которым разрешено возобновление международного сообщение с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу. После коллективного обсуждения было решено оставить уже существующий список без изменений. Напомним, на данный момент туда входят Австралия, Япония, Новая Зеландия, Уругвай, Грузия, Тунис, Южная Корея, Руанда и Канада. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на европейский дипломатический источник.

Таким образом, ни граждане России, ни граждане США, также не попавших в новый список, не смогут путешествовать в европейские страны еще какое-то время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Греция хочет открыть границы с Россией 7 сентября.