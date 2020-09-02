В Петербурге вынесли приговор мошенникам, продавшим чужое жилье

Прокуратура Петроградского района поддержала обвинение для участников преступления, связанного с недвижимостью.

Согласно информации, установленной судом, Синюхин, Балдин и Тарновский в конце 2015 года вместе решили незаконно продать квартиру брата Синюхина, находящегося в тюрьме. Для этого они сделали поддельный паспорт владельца жилья и привлекли к преступному деянию ничего не подозревающего человека, якобы для помощи в оформлении документов на квартиру и предоставлении их в МФЦ.

В результате тщательно проведенных махинаций с документами, сообщникам удалось добиться перехода прав на квартиру Балдину. После этого они сразу же выставили недвижимость на продажу, совершили соответствующую сделку с покупателем и похитили вырученные 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

На основании материалов уголовного дела и обвинения, судом был вынесен приговор. Тарновский отправится в качестве наказания в исправительную колонию строгого режима сроком на 2 года и 6 месяцев, а Балдин и Синюхин ограничатся условными сроками в виде трех лет с испытательным сроком в 3 года для каждого.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое петербуржцев ответят перед судом за мошенничество на сумму свыше 63 миллионов.