Пчелиный яд можно использовать в борьбе с раком

Пчелиный яд можно использовать в борьбе с раком
Пчелиный яд оказался способен разрушать раковые клетки. Фото: unsplash

Австралийские ученые выяснили, как яд медоносной пчелы влияет на клетки агрессивных видов рака. Благодаря их исследованию могут появиться новые способы борьба с раком.

Результаты исследования опубликованы журналом Proceedings of the National Academy of Sciences. Научные сотрудники из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что пчелиный яд имеет способность разрушать клетки трижды негативного и HER2-позитивного рака молочной железы.

Оказалось, что яд медоносной пчелы разрушал только раковые клетки, не затрагивая обычные. При этом его основной токсичный компонент — меллитин — убивал большее число раковых клеток, чем просто пчелиный яд.

Это исследование может положить основу новым способам борьбы со столь распространенным среди женщин онкологическим заболеванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог перечислил возможные симптомы рака.

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