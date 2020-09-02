Пчелиный яд можно использовать в борьбе с раком

Австралийские ученые выяснили, как яд медоносной пчелы влияет на клетки агрессивных видов рака. Благодаря их исследованию могут появиться новые способы борьба с раком.

Результаты исследования опубликованы журналом Proceedings of the National Academy of Sciences. Научные сотрудники из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что пчелиный яд имеет способность разрушать клетки трижды негативного и HER2-позитивного рака молочной железы.

Оказалось, что яд медоносной пчелы разрушал только раковые клетки, не затрагивая обычные. При этом его основной токсичный компонент — меллитин — убивал большее число раковых клеток, чем просто пчелиный яд.

Это исследование может положить основу новым способам борьбы со столь распространенным среди женщин онкологическим заболеванием.

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