В Петербурге подошел к концу ремонт набережной Смоленки и улицы Ильюшина

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга отчитался о завершении ремонтных работ на набережной реки Смоленки в Василеостровском районе и улицы Ильюшина в Приморском районе города.

Дорожные работы проводились на нечетной стороны набережной на участке от Уральской улицы до проспекта КИМа. Подрядчиком выступала копания «СК «Орион Плюс». Исполнитель работ привел в порядк участок длиной в 720 метров и площадью 14,2 тысячи квадратных метров, из которых 11,4 тысячи «квадратов» — проезжая часть, а еще 2,8 тысяч — тротуар. Стоимость ремонта составила 30,72 миллионов рублей.

На улице Ильюшина ремонтные работы затронули участок от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. Организация «АБЗ-Дорстрой» за 57,84 млн рублей обновила 27,2 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Отметим, что на обоих объектах также были снижены бордюрные камни для обеспечения доступной среды для маломобильных граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга определили подрядчика, который проведет экологичный ремонт дорог на Ленсоветовской дороге и Михайловской дороге от дороги в Каменку до Заманиловской улицы.