Синоптики рассказали о погоде на 3 сентября в Ленобласти

Синоптики рассказали о погоде на 3 сентября в Ленобласти
Днем тепло вернется в регион. Фото: pixabay.com

В четверг, 3 сентября, в Ленинградской области прогнозируется значительное потепление — за окном будет до 24 градусов тепла.

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-западное УГМС», завтра, несмотря на теплую погоду, в Ленобласти будет переменная облачность. Жителей некоторых районов ждут небольшие дожди.

Порывы юго-восточного, южного ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, местами может похолодать до +1…+4 градусов. А днем столбики термометров покажут до +19…+24 градусов. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Избыточные осадки не прогнозируются.

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