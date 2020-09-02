Синоптики рассказали о погоде на 3 сентября в Ленобласти

В четверг, 3 сентября, в Ленинградской области прогнозируется значительное потепление — за окном будет до 24 градусов тепла.

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-западное УГМС», завтра, несмотря на теплую погоду, в Ленобласти будет переменная облачность. Жителей некоторых районов ждут небольшие дожди.

Порывы юго-восточного, южного ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, местами может похолодать до +1…+4 градусов. А днем столбики термометров покажут до +19…+24 градусов. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Избыточные осадки не прогнозируются.