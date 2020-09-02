Половина россиян считают датой начала Второй мировой войны 1941 год

Опрос проводился 30 августа 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Фото: pixabay.com

Опрос проводился 30 августа 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Фото: pixabay.com

Опрос ВЦИОМа показал, что 48% жителей России считают 1941 год датой начала Второй мировой войны.

Верно на вопрос о начале Второй мировой войны ответили лишь 33% респондентов, а еще 6% дали другие варианты неправильных ответов. Кроме того, 18% считают причинами войны стремление Германии к мировому господству и захвату территорий, 8% — борьбу за ресурсы и сферы влияния, еще 8% называют в качестве причины политические разногласия, 7% — стремление Германии захватить СССР, 3% затруднились дать ответ.

Союзником России большинство назвали Америку (58%), а также Великобританию (52%) и Францию (26%). Некоторые включили в этот список Польшу, Китай (по 5%)и Монголию (4%). При этом 86% участников опроса считают крайне значительным вклад СССР в победу над Германией и её союзниками, США и Великобританию считают важными в победе 32% и 29% соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за два дня в Пушкинском районе Петербурга нашли 24 боеприпаса времен ВОВ.