Трамп планирует лишить финансирования города ставшие зонами беспорядков

Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под меморандумом, который поспособствует лишению федеральной поддержки городов, в которых местные власти не боролись с беспорядками должным образом.

Трамп возмутился тому факту, что федеральные средства продолжают идти в города, в которых процветает беззаконие. Известно, что речь идет о Сиэтле, Нью-Йорке, Портленде и Вашингтоне. Белый дом в течение ближайшего месяца проработает вопрос о лишении данных городов федеральной поддержки.

В самом меморандуме говорится, что власти городов превратили их в «зоны анархии», игнорируя законы, лишая полицейских полномочий и урезая большую части финансирования для поддержания работы органов правопорядка. Все эти действия или бездействия поспособствовали распространению насилия в городах в течение нескольких месяцев.

Отметим, что массовые протесты в Америке начались после того, как в результате задержания полицейскими, скончался афроамериканец Джордж Флойда. Люди вышли на улицы, чтобы показать свое негативное отношение к полицейскому произволу и расизму. В некоторых случаях мирно протесты пройти не смогли и переросли в беспорядки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп заявил о создании оперативного центра по борьбе с беспорядками.