В России предложили продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

В России предложили продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявление выступил уполномоченный при президенте РФ по защите предпринимателей Борис Титов.

Соответствующее письмо он направил премьеру РФ Михаилу Мишустину. В частности, Титов предлагает продлить срок действия налоговых отсрочек до конца следующего года для всех предприятий, выручка которых во втором-третьем квартале 2020 года упала на 30 процентов и более по сравнению с показателем за четвертый квартал прошлого года и первый квартал текущего.

Как сообщил ТАСС, он также указал в письме, что следует продлить на срок от 3 до 6 месяцев кредитные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса. Также для малого и среднего бизнеса предлагается продлить мораторий на банкротства или ввести упрощенную процедуру банкротства.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга подпишут план совместной законопроектной работы 23 сентября. Известно, что традиционная церемония подписания документа состоится в Мариинском дворце.